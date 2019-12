Iedereen tevreden over Wintergloed én kerstmarkt: “Op deze ingeslagen weg gaan we verder” Bart Huysentruyt

29 december 2019

12u49 0 Brugge De evaluatie moet nog worden gemaakt, maar Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) toont zich nu al tevreden met het nieuwe winterprogramma. Brugge gooide het roer om en spreidde de activiteiten naar verschillende locaties. “De reacties zijn positief", zegt De fauw. “We gaan volgend jaar op dit elan verder.”

Iedereen herinnert zich nog de kritiek van vorige winter, toen het winterse programma in Brugge op de korrel werd genomen. De steeds terugkerende opstelling op de Markt was voor veel Bruggelingen saai en voorspelbaar geworden. En het nieuwe Zand kreeg met moeite een kerstboom als versiering. Zelfs de boom op de Burg was onderwerp van kritiek geworden, omdat die ook maar weinig uitstraalde.

Projecties met bomen

Maar zie: een jaar later klaart de hemel op. De introductie van het lichtenparcours Wintergloed, met de kunstijspiste op het Minnewater, kan op veel bijval rekenen. De boom op de Burg kreeg 12.500 lichtjes én kerstballen en zelfs op 't Zand is er iets te zien. “De algemene sfeer is heel positief", stelt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) vast. “De spreiding van de kerstactiviteiten is een succes: vooral de opstelling aan het Minnewater is knap. We merken dat veel mensen het lichtenparcours vanaf ‘t Zand volgen. De projecties met de kerstbomen op de gevels daar is geslaagd. We merkten ook dat mensen gelukkig waren dat er snel een nieuwe lichtinstallatie kwam aan de fontein in het Albert I-park, nadat de eerste constructie had geleden onder een storm.”

Nieuwe opstelling op Markt

Ook over de activiteiten op de Markt is De fauw tevreden. “Eén van de bezorgdheden was dat er minder volk naar de Markt zou komen, omdat de schaatspiste er is verdwenen. Dat bleek een onterechte zorg, want door de nieuwe opstelling is er meer plaats vrijgekomen om te zitten. En mensen doen dat ook: ze eten en drinken iets en genieten van de sfeer. Ik denk niet dat er minder volk was op de Markt dit jaar.”

Ook in deelgemeenten

Nog een aandachtspunt was meer sfeer in het algemeen. Het stadsbestuur investeerde in meer kerstbomen, ook voor de deelgemeenten. “Een uitstekende keuze”, vindt De fauw. “We krijgen zelfs nog meer aanvragen van deelgemeenten. Mensen zijn daar gevoelig aan. Ze houden van de kerstperiode. We willen een warme en dus ook gezellige stad zijn. Daar werken we graag aan mee.”

Kerstboom leeggeroofd

Puntjes van kritiek? Wel, dan misschien dat de kraampjes op de Markt ook overdekt hadden gekund. Bij regenweer is het immers geen pretje om daar te zitten. Ook jammer is dat de kerstballen op de boom op de Burg leeggeroofd werden. “Maar er hangen alweer nieuwe ballen in”, zegt De fauw. “Zo’n ramp was dat niet.” Als het van de burgemeester afhangt, dan ziet het er in 2020 nog gezelliger uit. “We gaan de ingeslagen weg verder volgen. Volgend jaar mogen bezoekers dus weer heel veel kerstbomen en -versiering verwachten. De spreiding trekken we door.”