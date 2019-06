Ideetjes voor De Biekorf welkom...op oude tafel van stadsbestuur Bart Huysentruyt

03 juni 2019

16u01 1 Brugge In de Brugse hoofdbibliotheek De Biekorf kunnen bezoekers vanaf deze week hun ideeën over de toekomst van de site kwijt in ‘de wonderkamer’. Opvallend: de grote tafel waarop je kan dromen stond een paar weken geleden nog gewoon in het stadhuis, waar decennialang belangrijke beslissingen aan genomen werden.

“Mocht deze tafel kunnen spreken, dan zouden we nogal wat horen”, glimlacht burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Zoals het college van burgemeester en schepenen vroeger rondom deze tafel de plannen voor de stad vormgaf, nodigen we nu de bezoekers en inwoners uit om dit voor deze plek en deze buurt te doen. We vinden het ook heel belangrijk om iedereen op de hoogte te houden van alles wat reilt en zeilt rondom de stadsrepubliek. Daarom lanceren we hier vandaag ook de gloednieuwe huisstijl voor dit project. De komende weken, maanden en jaren zal hier nog heel wat gebeuren, dus we voelden de nood om dit te overkoepelen onder één noemer, één stijl.”

Bedoeling is om de hele site, met De Biekorf als centrale locatie, herin te richten. Eerder gebeurde dat ook al met De Republiek. “Wie beter dan de bewoners en gebruikers van de wijk zelf, kunnen meehelpen aan de verdere uitbouw van deze wijk”, zegt Elsie Roose van De Stadsrepubliek. “We zijn op zoek naar mensen met groene vingers. Bewoners of bezoekers die de huidige stadstuinen helpen ontsluiten, die mee willen onderhouden en letterlijk laten groeien. We gaan ook op zoek naar bewoners die de wijk als hun broekzak kennen en die hun verhaal willen delen. Mensen die groepen willen rondleiden, introduceren in die creatieve wijk van de toekomst, die de troeven van onze wijk willen mee uitdragen en zo ambassadeur worden van dit hele stadsverhaal.”

Architectenatelier Dertien12 tekent al voorzichtige plannen uit. Zo is het al bekend dat de bibliotheek volledig vernieuwd wordt en dat er onder meer een bibliotheekcafé in geïntegreerd wordt. “Op basis van de ideeën die we krijgen, gaan we ze proberen te verwerken in het project", zegt Elsie Roose. “Wij zullen hier in de eerste weken op dinsdagmorgen te vinden zijn, bij die grote oude collegetafel, om mensen te ontvangen.”