Hyundai Devisch opent zijn vijfde vestiging in Brugge Bart Huysentruyt

12 november 2019

10u07 0 Brugge Hyundai Devisch opende zopas een nieuwe vestiging in de Kolvestraat in Brugge. Na Eernegem, Veurne, Oostende en Oostkamp is Brugge het vijfde filiaal van de groep.

“Voor de klanten van Blankenberge, Zeebrugge, Sint-Pieters en De Haan heeft het nieuwe filiaal een perfecte ligging", zegt CEO Christophe Devisch. “Het openen van de nieuwe vestiging is uiteraard een strategische keuze. Deze uitbreiding is nodig en past perfect binnen het toekomstperspectief van Hyundai Devisch. Het filiaal ligt schuin tegenover Brico Plan-it en ligt vlakbij het keuringscentrum. Iedere dag is er zeer passage en hiermee kunnen we onze wagens mooi in de kijker plaatsen. Michel Dupont, verkoper van het filiaal in Oostkamp, wordt de nieuwe filiaalverantwoordelijke in Brugge. De showroom is elke dag open van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18.30 uur, behalve op woensdag en zondag.