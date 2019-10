Huurprijzen te hoog in centrum van Brugge: bekend reisbureau trekt na 32 jaar weg uit stad Mathias Mariën

17u16 3 Brugge Het bekende reisbureau Boone Travel verdwijnt na bijna 32 jaar uit het stadscentrum van Brugge. Zaakvoerster Martine Van Walleghem kiest voor een nieuw pand een steenworp verderop in Sint-Andries. “De huurprijzen in de binnenstad swingen de pan uit. Door onze verhuis besparen we jaarlijks een pak geld”, zegt Martine.

Nog één weekje Smedenstraat en dan begint Martine Van Walleghem aan een nieuw hoofdstuk. Boone Travel groeide de voorbije decennia uit tot één van de bekendste reisagentschappen in Brugge en omgeving. De verhuis naar de Torhoutsesteenweg is dan ook eerder verrassend te noemen. “Ons huidige pand voldeed op energievlak niet meer aan de normen”, zegt Martine, die niet ontkent dat ook het financiële een rol speelde. “In de loop der jaren zagen we de huurprijzen in de binnenstad almaar stijgen. Tegenwoordig swingen ze de pan uit. Samen met de energieproblemen was dat de reden om te verhuizen. We nemen de vlucht vooruit."

Virtuele bril

De verhuis betekent echter niet dat Martine denkt aan uitbollen. Ze ziet dit vooral als een nieuwe start. “De mogelijkheden in het nieuwe pand zijn veel groter”, aldus Van Walleghem. “We kunnen onze klanten binnenkort extra service bieden. Bovendien willen we uitpakken met verschillende originele acties. De klanten moeten het boeken van hun reis als een totaalbeleving ervaren. Zo stellen we op onze nieuwe locatie een ‘virtuele bril’ ter beschikking. Zo kunnen onze klanten meteen hun hotel verkennen en kennismaken met de receptie, de kamer, het zwembad ... Dat zorgt instant voor een bijzonder gevoel.” Boone Travel is na de verhuis ook van plan met minder touroperators samen te werken. “We hebben nauwgezet een kransje vakantiespecialisten geselecteerd van wie we zeker zijn dat ze de beste kwaliteit, prijs en service aanbieden.”

32 jaar

Boone Travel bestaat in 2020 precies 32 jaar. Zaakvoerster Martine Van Walleghem heeft in al die jaren de snelle evolutie van het reizen vanop de eerste rij meegemaakt. Ondanks de sterke opkomst van online boeken, blijft het reisbureau opvallend genoeg groeien. Volgens Martine is dat te denken aan haar persoonlijke benadering, uitgebreide service en kennis. Twee jaar geleden werd ze door het vakblad Travel Magazine nog genomineerd voor beste reisagent van 2017. “Toen ik dertig jaar geleden van start ging, was mijn voornaamste taak om een boeking uit een brochure aan de touroperator over te maken. Anno 2019 verzorgen wij niet alleen de reis maar ook de autohuur, de stoelreservering, het online inchecken, benodigde visa en/of parkeren op de luchthaven. Mijn passie in reizen is in die dertig jaar onveranderd gebleven en dat doe ik, als het lukt, dan ook nog vaak. En ja, ik run mijn reisbureau met zóveel plezier dat de vakantiepret al bij ons begint en niet pas op de luchthaven”, besluit Martine. Op 7 oktober opent het vernieuwde reisbureau de deuren langs de Torhoutsesteenweg 16.