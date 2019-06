Hulpverlener riskeert 10 maanden cel, omdat hij slachtoffers van Indische mensensmokkelbende onderdak bood Siebe De Voogt

14 juni 2019

15u02 3 Brugge Een 72-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek hangt in de Brugse rechtbank 10 maanden cel boven het hoofd voor hulp bij illegale migratie. F.C. gaf onderdak aan transmigranten, die slachtoffer werden van een Indische mensensmokkelbende. De smokkelaars zelf riskeren celstraffen tot 5 jaar.

F.C. (72) is van Hongaarse origine, maar woont al zijn hele leven in België. In het verleden werkte hij als vrijwilliger voor het Rode Kruis en vandaag helpt hij nog steeds vluchtelingen die in het Brusselse vertoeven. Eind vorig jaar gaf de man in z’n woning in Sint-Jans-Molenbeek onderdak aan Indische transmigranten, die via de haven van Zeebrugge in Groot-Brittannië wilden geraken.

Indische leiders

De illegalen kwamen ook in het vizier van het Brugse gerecht als slachtoffers van een Indische mensensmokkelbende. “In het voorjaar van 2018 werden met de regelmaat van de klok Indiërs aangetroffen die op weg waren naar de kust”, sprak procureur Frank Demeester vrijdagmorgen in de Brugse rechtbank. “Via verder onderzoek konden we een mensensmokkelorganisatie in kaart brengen, die aangespoord werd door twee mensen in India.” De twee leiders van de bende stonden in contact met hun landgenoot Mohit M. (36). Hij organiseerde volgens het Openbaar Ministerie de mensensmokkeltransporten op Belgische grondgebied en kreeg daarbij hulp van drie luitenanten: twee Indiërs en een Afghaan.

Vrijwilliger

Het parket vorderde voor hen celstraffen van 40 maanden. Mohit M. hangt 5 jaar cel boven het hoofd. Een tweede Afghaan die transmigranten tegen betaling onderdak zou geboden hebben, riskeert 18 maanden gevangenisstraf. Zelf ontkent M. betrokken te zijn geweest bij mensensmokkel. Zijn twee Indische luitenanten geven hun aandeel wel toe, maar stelden dat ze meewerkten in de hoop om zelf in het Verenigd Koninkrijk te geraken. Samen met de smokkelaars moest ook F.C. zich vrijdagmorgen voor de rechter verantwoorden. Voor hem werd 10 maanden cel gevraagd voor hulp aan illegale migratie: een doorn in het oog van zijn advocaat Jean-Marie De Meester. “Mijn cliënt en ikzelf weten niet waarop we ons vandaag moeten verdedigen”, pleitte hij. “Als hij hier vandaag veroordeeld wordt, moet elke vrijwilliger die transmigranten helpt beginnen vrezen.”

Ook F.C. zelf nam het woord. “Per jaar houd ik me met 50 à 100 mensen bezig. In dat kader heb ik ook de Indiërs leren kennen. Sommigen vertelden over hun plannen om in Engeland te geraken, maar ik zei altijd dat dat me niet interesseerde. Bovendien deed ik het gratis. Ik heb nooit geld gevraagd.” Uitspraak op 28 juni.