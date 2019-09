Huiseigenaar terecht voor inbreuken op wooncode: “douchen met gummi handschoenen” LSI

23 september 2019

14u12

Bron: LSI 0 Brugge Een 62-jarige eigenaar van een woning langs de Blankenbergsesteenweg in Brugge riskeert voor de correctionele rechtbank van Kortrijk een boete van 4.000 euro voor inbreuken op de Vlaamse wooncode.

Een inspectie in januari 2017 maakte duidelijk dat de woning nogal wat gebreken vertoonde. Er volgde dan ook een ongeschiktheids- en onbewoonbaarverklaring. Ondanks beloftes om alles in orde te brengen, gebeurde dat niet. Luc B. verhuurde de woning aan een vrouw met drie kinderen. “Bakstenen vielen uit het plafond, er was overal vocht, douchen moest met gummi handschoenen om niet geëlektrocuteerd te worden”, aldus haar advocaat. Hij vroeg een voorlopige schadevergoeding van 5.000 euro en 10.800 euro huurgeld terug te betalen. Volgens de openbare aanklager was er slechte luchtkwaliteit, onvoldoende rookgasafvoer en gebrek aan rookmelders. Luc B. daagde niet voor de rechter op, zijn advocate te laat. Vonnis op 14 oktober.