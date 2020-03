Huis van de Bruggeling blijft open, gemeenteafdelingen niet Bart Huysentruyt

15 maart 2020

13u28 0 Brugge Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, sluiten alle gemeenteafdelingen van de stad Brugge. Het Huis van de Bruggeling blijft open, maar burgers worden gevraagd om er enkel op afspraak en voor strikt noodzakelijke dienstverlening langs te komen.

Wat niet dringend is, stel je bij voorkeur even uit. Voor heel wat zaken kun je op de website van stad Brugge (www.brugge.be) terecht. Het Huis van de Bruggeling blijft volgens de normale uren open. Je kan er wel uitsluitend na telefonische afspraak (050/44.80.00) terecht en slechts voor een beperkt aantal zaken zoals verblijfsdocumenten voor niet-Belgen, aangiften van geboorten, inzage van termijngebonden plannen en afhalen van rijbewijzen en dringende identiteitskaarten. Wie ziek is, maar toch dringend een van deze passen nodig heeft, kan via volmacht de identiteitskaart, rijbewijs of reispas laten afhalen.