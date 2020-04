Hugo en Anna vieren 60ste huwelijksverjaardag in hun kot, maar krijgen de ene verrassing na de andere van hun kinderen en (achter)kleinkinderen Mathias Mariën

23 april 2020

17u19 11 Brugge Het Brugse koppel Hugo Jonckheere en Anna Stellamans beleefde donderdag de verrassing van hun leven toen hun kinderen, kleinkinderen én achterkleinkinderen hun 60ste huwelijksverjaardag ondanks de coronacrisis tóch vierden.

“Er was normaal een groot feest gepland, maar door de huidige situatie bleek dat jammer genoeg niet meer haalbaar", zegt dochter Greet Jonckheere. “Om de dag toch feestelijk te laten verlopen, bedachten we vanuit ons kot verschillende verrassingen.” En die vielen meer dan in de smaak. Hugo en Anna kregen achtereenvolgens een feestelijk ontbijt én lunch aan huis, ontvingen doorheen de dag tal van videoboodschappen van hun kinderen, (achter)kleinkinderen én de burgemeester. Als extraatje werd hun voortuin versierd met bloemenballonnen, opschriften, een grote wenskaart en een stamboom met foto’s van het nageslacht. “Mijn ouders, die al tientallen jaren actief zijn voor de Gezinsbond en lid zijn van de Brugse seniorenraad, zijn een fantastisch koppel en de beste (groot)ouders die we ons kunnen wensen. Zij verdienden dan ook een leuke verrassing op deze speciale dag”, besluit Greet.