Hotelschool Spermalie levert beste maître van België af Bart Huysentruyt

05 oktober 2020

17u35 0 Brugge Hotelschool Spermalie uit Brugge heeft twee winnaars afgeleverd tijdens de prestigieuze wedstrijd ‘Eerste Maître d’hôtel van België’, georganiseerd door de gastronomische Club Prosper Montagne. Dat zijn Sam Vereecke uit Landegem en Anna-Maria Bulcke uit Werken.

De beste maître d’hôtel is Sam Vereecke (39), leerkracht restaurantpraktijk aan Spermalie. Het was de eerste keer dat hij aan zo'n wedstrijd deelnam. “Ik denk dat alle finalisten aan elkaar gewaagd waren”, zegt hij. “Maar ik vormde een geweldig team met Anna-Maria Bulcke (20), een oud-studente van me. Als zaalcommis leverde ze een schitterende prestatie. Dat maakte dat we uiteindelijk konden winnen. Voor de hotelschool is dit een enorm visitekaartje, schitterende promotie.”

Hoewel Sam Vereecke leerkracht in Brugge is, woont hij in Landegem. Zijn commis Anna-Maria Bulcke is van Werken bij Kortemark afkomstig. “Ik ben dolblij”, zegt ze. “Uiteraard is de horeca onze passie. Ik volg nu nog een opleiding event- en projectmanagement. Hopelijk kan ik in deze mooie stiel mijn beroep vinden.”