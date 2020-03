Hotel na hotel in Brugge sluit de deuren: “Dan maar onderhoudswerken uitvoeren” Bart Huysentruyt

13u51 0 Brugge Het ene na het andere hotel in Brugge kondigt de sluiting voor minstens drie weken aan. Dat is onder meer het geval voor Crowne Plaza op de Burg, hotels Lybeer en Leopold en Heritage.

Hotel Heritage, met zijn in-huis gastronomisch restaurant Le Mystique, sluit de komende drie weken de deuren door het coronavirus. Eigenaren Johan en Isabelle Creytens voelen zich verantwoordelijk voor de veiligheid van hun gasten en medewerkers. “Maar ook de stortvloed aan annulaties was de bijkomende en beslissende reden om deze zware beslissing te nemen”, zegt Johan Creytens. “Wij zijn een plaats waar mensen bij elkaar komen om onbezorgd te genieten en de pracht van het magische Brugge te ontdekken. Door het coronavirus kunnen wij die onbezorgdheid niet garanderen, maar ook Brugge zal er verlaten bijliggen door de sluiting van alle restaurants, cafés en musea.”

Gasten die voor de komende drie weken al hadden gereserveerd, zijn inmiddels benaderd en waren positief over de genomen stappen. Hen is kosteloos een alternatieve datum voor diner en/of overnachting aangeboden. Johan en Isabelle gaan de komende drie weken niet stilzitten.“We nemen van de gelegenheid gebruik om eigenhandig de nodige onderhoudstaken uit te voeren zodat we 200 procent klaar zijn voor de heropstart.”