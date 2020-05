Hosties ‘vangen’ in de kerk? Bisdom van Brugge heeft handleiding klaar voor kerkbezoek Bart Huysentruyt

28 mei 2020

09u28 0 Brugge Met een beperkt aantal mensen naar de kerk, afstand tijdens de communie en verbod op het gebruik van wijwatervaten: het Bisdom van Brugge heeft een handleiding klaar om het kerkbezoek binnenkort weer mogelijk te maken.

Als we weer naar de kerk mogen, dan zal dat op een totaal andere manier zijn dan voor de coronacrisis. Dat blijkt uit een document van het Bisdom van Brugge. Zij hebben een handleiding klaar om een veilig kerkbezoek te garanderen. Dat gebeurt voortaan zonder koor, met een beperkt aantal van honderd mensen en met het respecteren van de afstandsregels.

Het wijwatervat mag niet gebruikt worden en, als de Nationale Veiligheidsraad het toelaat, zal de communie uitgereikt kunnen worden. “Dat gaan we dan doen met zo weinig mogelijk mensen”, klinkt het bij het Bisdom. “Communiebedienaars zullen mondmaskers moeten dragen en de hosties mogen niet in de handen worden gelegd van de communicant. Die moeten eerbiedig vallen in de handen van de kerkganger.” Ook daar gelden uiteraard de afstandsregels. Stewards worden ingeschakeld om dat in de gaten te houden.