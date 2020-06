Horeca popelt om te heropenen: in Brugge bouwen ze alvast de ruimere terrassen op Bart Huysentruyt

02 juni 2020

16u03 1 Brugge Op verscheidene plaatsen in de Brugse binnenstad is dinsdag de opbouw van de terrassen gestart. Die mogen door de afstandsregels een stuk ruimer geplaatst worden dan normaal.

Sinds dinsdagmorgen zijn verscheidene terrasbouwers druk in de weer op de Markt in Brugge. Nu de horeca op het punt staat om op maandag 8 juni de deuren te openen, is het alle hens aan dek om de terrassen klaar te krijgen. Maar ook op andere plaatsen is de bedrijvigheid groot.

In Nederland ging de horeca afgelopen maandag terug open en dat doet ook de cafébazen en restauranthouders hier verlangen naar klanten. In Brugge mogen de terrassen op bepaalde plaatsen dubbel zo groot worden, met aandacht voor de afstandsregels. Dat betekent dat de tafeltjes op anderhalve meter van elkaar moeten opgesteld staan.

Tot kerstvakantie

“Iedere horeca-uitbater die al over een terrasvergunning beschikt, kan een uitbreiding van zijn terras aanvragen, net zoals de uitbater van een horecazaak met een geldige exploitatievergunning die geen terrasvergunning heeft”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Handelszaken zonder horecabestemming kunnen geen tijdelijke terrasvergunning aanvragen.” De terrasuitbreiding wordt toegestaan tot aan de kerstvakantie.

Voor elk plein geldt een apart terrasregime. Een overzicht vind je hier.