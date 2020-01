Hoogzwangere vrouw steelt samen met haar vriend meer dan 2.000 euro aan whisky in filialen van Colruyt Siebe De Voogt

06 januari 2020

14u59 13 Brugge Hoewel ze hoogzwanger was, pleegde een 22-jarige Française vorige zomer toch negen diefstallen in filialen van Colruyt. Samen met haar vriend maakte ze voor meer dan 2.000 euro aan whisky buit. “Ze hebben gestolen uit pure armoede”, pleitte de verdediging.

O.O. en haar Marokkaanse vriend O.E. (43) werden op 24 augustus op heterdaad betrapt in de Colruyt van Brugge. Ook de moeder van het meisje was aanwezig. Het drietal probeerde tevergeefs om de kassa te passeren met negen onbetaalde flessen whisky op zak. Onderzoek wees uit dat O.O. en O.E. sinds eind juni nog acht gelijkaardige diefstallen pleegden in de Colruyt-filialen van Knokke, Oostende, Woluwe, Oudergem en Schaarbeek. In totaal maakten ze daarbij 2.140 euro aan whisky buit. “De drank verkochten ze nadien aan nachtwinkels en cafés om inkomen te verwerven", stelde de procureur maandagmorgen in de Brugse rechtbank. Ze vorderde voor O.E. een effectieve celstraf van 2 jaar. Voor zijn vriendin werd 15 maanden cel gevraagd.

De vrouw was op het moment van de feiten hoogzwanger en beviel twee maanden geleden. “Ze stal uit pure armoede”, pleitte haar advocate Fabienne De Smet, die de rechtbank om een werkstraf vroeg. “Zij en haar vriend hadden zelfs geen geld om eten te kopen.” O.E. gaf toe dat hij z'n vriendin meesleurde in het hele verhaal. De man werd in het verleden al liefst 42 keer veroordeeld en zit nog steeds in de gevangenis. Zijn advocate Suzy Cooleman drong eveneens aan op een werkstraf. Op 20 januari wordt de zaak verdergezet. Dan komt ook de raadsman van de moeder van O.O. aan het woord. De vrouw riskeert voor haar betrokkenheid bij de feiten in Brugge 3 maanden gevangenisstraf