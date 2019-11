Hoogzwangere vrouw betrokken bij zwaar ongeval in Brugge Mathias Mariën

03 november 2019

20u08 0 Brugge Een hoogzwangere vrouw is zondagavond betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval op het kruispunt van de Pathoekeweg met de Vaartstraat in Brugge. In totaal raakten vier inzittenden gewond.

De bestuurder van de personenwagen reed vanuit de Pathoekeweg, maar ging op het kruispunt met de Vaartstraat rechtdoor. De wagen belandde vlak naast het water en dreigde via de oever alsnog in de vaart te glijden. De toegesnelde hulpdiensten beveiligden eerst de auto zodat die zeker niet in het water zou belandden. Uiteindelijk moesten ze het dak van de wagen openknippen om alle inzittenden te bevrijden. In de auto zat ook een hoogzwangere vrouw die gelukkig zelf uit het voertuig kon kruipen. Zij werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis.