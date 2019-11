Hoogtechnologisch bedrijf uit China bouwt logistiek centrum in Zeebrugge Bart Huysentruyt

21 november 2019

12u38 0 Brugge In de lente van volgend jaar bouwt het hoogtechnologische bedrijf Lingang Sci-Tech een logistiek centrum in de achterhaven van Zeebrugge.

Het contract voor de bouw van dat centrum is zopas in Shanghai ondertekend door havenbaas Joachim Coens, onder het goedkeurende oog en met de volle steun van minister-president Jan Jambon (N-VA) en provinciegouverneur Carl Decaluwé. Het gaat om een akkoord van 85,3 miljoen euro om op 30 hectare een logistiek park uit te bouwen. Het is de bedoeling om er Chinese, maar ook internationale logistieke spelers voor het transport van onderdelen, gekoelde voeding en e-commerce tussen China en West-Europa in te planten. De uitbouw van de zone zal drie jaar in beslag nemen. Met de overname van APM Terminals Zeebrugge door Cosco Shipping Ports in 2017, kwam er verhoogde Chinese aandacht voor deze havenzone. Lingang zal voor dit project nauw samenwerken met de Chinese containeroperator.Zo’n honderd mensen zullen er werken. Vives-directeur Joris Hinderyckx sloot meteen een overeenkomst voor de uitwisseling tussen Vlaamse en Chinese studenten. Het bedrijf is van geen kleintje vervaard. Het start in China de bouw van een hypermoderne en totaal nieuwe stad voor 100.000 mensen. Nu staan al drie torengebouwen recht. Over amper vijftien jaar moet dit compleet gerealiseerd zijn.