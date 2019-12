Hongerstaking van klimaatactivist eindigt met steun Bart Huysentruyt

27 december 2019

17u14 0 Brugge Op de Burg in Brugge is met een stille actie een einde gekomen aan de hongerstaking van klimaatactivist Wouter Mouton. Hij hield zijn staking tien dagen vol om aandacht te vragen voor het klimaat.

“Om hem te steunen hebben we een stille actie gehouden”, zegt David Steeman van Extinction Rebellion Belgium. “Rebellen verspreidden zich over het Burgplein en de aangrenzende winkelstraten. Een time lapse camera filmde alles. Die krachtige beelden gaan we gebruiken om in actie te komen voor de klimaat- en ecologische crisis. We eindigden de actie samen met een sobere maaltijd van soep en brood.” Voor Wouter Mouton zit de hongerstaking erop. “Het is een offer dat ik met plezier heb gebracht. Ik kreeg veel sympathie van voorbijgangers en toeristen. Ik denk dat we de klimaatdiscussie op deze manier toch op de kaart zetten.”