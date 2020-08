Hondje sterft in snikhete wagen in Brugge, politie waarschuwt: “Je raam op een kier zetten heeft geen enkel effect in deze temperaturen” Mathias Mariën Bart Boterman

08 augustus 2020

13u35 652 Brugge In Brugge is vrijdag een hondje gestorven in een snikhete wagen. Dat gebeurde op de parking van het AZ Sint-Jan. Het dier, een chihuahua, zat een uurtje alleen in de wagen en stierf door oververhitting. De eigenares probeerde het beestje nog te redden met natte dekens, maar dat bleek tevergeefs.



De politie wil daarom eigenaars van dieren nog eens extra vragen om bij deze temperaturen extra aandacht te schenken aan viervoeters.

“Ramen op een kier baten eigenlijk niet echt”, klinkt het bij de Brugse dierenpolitie. “De auto in volle zon creëert een broeikaseffect. Honden kunnen alleen maar transpireren door te hijgen en via de voetzolen. Hun vermogen om de hitte van zich af te houden is beperkt”, klinkt het duidelijk. “Onze raad is héél simpel: laat geen hond in de wagen achter in deze temperaturen”, zegt Bart Saelens van de dierenpolitie.