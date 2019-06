Hondenbaasjes wandelen rond de Plas voor het goede doel Bart Huysentruyt

23 juni 2019

15u20 0 Brugge Aan de Sint-Pietersplas hebben enkele honderden hondenbaasjes met hun viervoeter een wandeling gemaakt voor Bark for Life.

‘Bark for Life’ of ‘Blaffen voor het leven’ is een niet–competitief wandelevenement dat wereldwijd georganiseerd wordt en waarop honden en hun baasjes wandelen met onvoorwaardelijke liefde, vreugde, mededogen en zonder oordelen. Ze steunen op die manier de strijd tegen kanker die zowel mensen als honden elke dag leveren. Het doel is minder kanker in de wereld en meer verjaardagen vieren. Elke wandelaar met hond koos voor een korte of lange wandeling. De korte wandeling van 3,5 km viel het meest in de smaak. Onderweg konden wandelaars stoppen voor een snack aan verschillende eetstandjes of iets drinken in de buitenbar. Honden konden uitrusten aan de ‘Dogobar’, een bar met lekkere snacks voor honden.