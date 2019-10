Hogeschool Vives screent woningen voor levenslang wonen Bart Huysentruyt

30 oktober 2019

12u33 1 Brugge Hogeschool Vives gaat woningen in Brugge, Beernem, Torhout en Oostende screenen op levenslang wonen. Dat betekent dat ze gaan bekijken of de woningen aangepast zijn aan de noden van de oude dag.

Vives houdt het onderzoek AGE’IN (Age Independently) samen met stad Brugge en Mintus, dat instaat voor de zorgdiensten van het OCMW. Het doel ervan is maatregelen te nemen zodat iedereen langer thuis kan wonen en zijn levenskwaliteit kan vergroten, door hun woningen en openbare plaatsen aan te passen en hun sociale isolatie te voorkomen.

Wie woonachtig is in Brugge, Oostende, Beernem of Torhout en 55 jaar of ouder, kan zijn huis opgeven als kandidaat. “Al eens stilgestaan bij de doorgang in je woning, de gebruiksvriendelijkheid, je inrichting”, zegt Frank Devos van Vives. “Iedereen wil natuurlijk zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Een gratis screening kan daarbij helpen. We meten van kop tot teen alles op en bezorgen je een verslag van de knelpunten.”

Interesse: klik op deze link om vrijblijvend je gegevens achter te laten: https://forms.gle/y1PejZDWj7MkjbpC7.