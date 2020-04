Hogeschool VIVES schakelt studenten en docenten in voor hulp in woonzorgcentra, ook zwaar getroffen Westervier krijgt hulp Bart Huysentruyt

07 april 2020

12u55 0 Brugge Hogeschool VIVES in Brugge, Kortrijk en Roeselare schakelt vanaf de komende dagen docenten en studenten Verpleegkunde in voor hulp bij woonzorgcentra. Nu al lopen 108 studenten stage bij woonzorgcentra.

Uit recente cijfers blijkt dat het aantal doden in de woonzorgcentra ten gevolge van het coronavirus fors toeneemt. Ook meer en meer personeelsleden raken besmet met het virus. Volgens directeur Verpleegkunde van hogeschool VIVES Nancy Boucquez beschikken hun studenten en docenten over voldoende kennis en kunde om de handen uit de mouwen te steken. “Ten eerste gaan we hiermee actief in op de vraag van woonzorgcentra die een oproep deden voor extra zorgondersteuning”, zegt ze.

“Ten tweede zijn er ook heel wat studenten die zich vrijwillig hebben aangemeld om hun stage aan te vatten in een woonzorgcentrum”, gaat Boucquez verder. “Dit kunnen we vanuit de zorgopleidingen alleen maar toejuichen. De nood is ook hier, net als in de ziekenhuizen, bijzonder groot. Een belangrijke voorwaarde is uiteraard dat er voldoende beschermingsmateriaal aanwezig is voor onze studenten.”

Tien doden

Studente Verpleegkunde Eline Janssens uit Brugge meldde zich vrijwillig aan om stage te lopen bij het zwaar getroffen woonzorgcentrum Westervier in Brugge, dat zich momenteel in het oog van de coronastorm bevindt. Er vielen al tien doden op enkele dagen tijd. “Mijn leerwerkplaats viel weg door het coronavirus. Mijn stage moest dus opnieuw geregeld worden en ik vroeg hierbij expliciet aan VIVES om dit te doen bij Westervier”, zegt de studente. “Zowel de bewoners en het personeel liggen mij hier nauw aan het hart. Ik heb hier namelijk al eens stage gelopen.”

Nauw aan het hart

Marie Van Poucke uit Damme meldde zich vrijwillig aan om stage te lopen bij woonzorgcentrum de Morgenster in Sijsele. “Het is niet te onderschatten wat het betekent voor de bewoners om zo lang hun familie en vrienden te moeten missen en te leven in volledig isolement”, merkt ze. “Naast het fysieke aspect van de zorg is ook het sociale aspect van de zorg meer dan ooit belangrijk in deze coronatijden.”