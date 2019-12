Hogeschool Vives bouwt studentenhuis én extra lokalen nabij huidige campus Bart Huysentruyt

18 december 2019

13u11 0 Brugge Ontwikkelaar ION gaat een nieuw multifunctioneel schoolgebouw neerpoten voor hogeschool Vives in Brugge. Het gaat om een uitbreiding van de huidige campus.

De hedendaagse architectuur van het nieuwe gebouw moet de moderne en vooruitstrevende identiteit van Vives weerspiegelen. “We willen in de eerste plaats inzetten op voldoende ruimte voor de nieuwe graduaatsopleidingen en ‘levenslang leren’ waarbij iedereen de kans krijgt om zich gedurende zijn of haar loopbaan bij te scholen en zich verder te ontwikkelen”, zegt directeur Joris Hindryckx. “Daarnaast komt er ook een studentenhuis dat het campusgevoel moet versterken. Verder worden er extra parkeerplaatsen gecreëerd en wordt sterk ingezet op een verbindende, aangename groene site. Met dit gebouw wil Vives in de komende jaren een belangrijke rol blijven spelen in het onderwijs in Brugge.” Er komt ook een nieuw fietspad, dat de site zal doorkruisen en aansluiten op het fietspad langs de Expresweg en het fietspad op het multifunctioneel complex Xaverianen.

De totale investeringswaarde van het gebouw wordt geraamd op twintig miljoen euro. Vives zal een deel van het gebouw kopen en een deel van het gebouw lange termijn huren. De vergunning voor het complex werd eerder deze week ingediend. Als die definitief uitvoerbaar is, moet gerekend worden op een bouwtermijn van ongeveer 18 tot 24 maanden.