Hogescholen voortvarend van start: “Tien procent meer inschrijvingen dan vorig jaar” Bart Huysentruyt

17 september 2019

21u37 0 Brugge De Brugse hogescholen noteren een stijging van tien procent meer inschrijvingen dan vorig jaar. “We doen het steeds beter”, zegt Frank Devos van Vives Brugge. “Zeker er in de gezondheidszorg gaat het aantal inschrijvingen de hoogte in.”

Het aantal Brugse hogeschoolstudenten blijft maar stijgen. Er lopen nog steeds inschrijvingen: op vandaag zijn dat er 3.110, of 10 procent meer dan vorig jaar bij hogeschool Vives. Ook in Howest noteren ze dezelfde cijfers. “Niet alleen in Gent, maar dus ook in Brugge blijft het aantal hogeschoolstudenten gestaag toenemen”, zegt Frank Devos van hogeschool Vives. De graduaten of vroegere HBO5-opleidingen zijn nu ingekanteld in Vives, maar het gaat hier maar om 120 studenten. “Die 120 zijn inbegrepen in die 3.110 nieuwkomers”, zegt Devos. “Nu, ook die graduaten zijn voortaan ook Vives-studenten. Als je die graduaten niet meerekent zit je aan een stijging van zes procent. Per studiegebied met telkens de sterkste stijger van opleidingen, noteren we gezondheidszorg met 463 studenten, ofwel een stijging van acht procent. Ook verpleegkunde gaat stevig vooruit met 32 procent”, zegt Devos.

Verder is Vives tevreden met de vooruitgang van de opleiding Handelswetenschappen & Bedrijfskunde: 1.146 studenten of plus 8 procent, maar ook toerisme en management doet het goed met vier procent extra. Ook de opleiding Industriële Wetenschappen & Technologie doet het goed met 294 studenten of plus 27 procent. Electronica en ICT doet het met plus 25 procent een stuk beter dan vorig jaar. Onderwijs doet het 16 procent beter met 777 studenten, en ook secundair onderwijs met 26 procent meer dan 2018 ligt in stijgende lijn. De paramedische beroepen doen het met 430 studenten even goed.

Voordeel voor studenten

Zowel Vives als Howest mogen allebei 30 procent méér studenten inschrijven dan vorig jaar, het resultaat van de zogenaamde de inkanteling van de graduaatsopleidingen in het hogeschoolaanbod. “Opleidingen die vroeger vanuit het CVO georganiseerd werden, maken nu deel uit van onze opleidingen”, zegt Frederik D’hulster van Howest. “Het gaat om de vroegere HBO5-opleidingen, zoals bijvoorbeeld de lerarenopleiding. Voor onze school is dit een goeie zaak, niet alleen omdat we op die manier méér studenten mogen verwelkomen. Voor de studenten zelf is dit immers ook een voordeel. Wie twijfelt of hij of zij een bachelor aankan, kan starten in deze graduaatsopleiding, en later een bachelor doen via een verkort traject. Ook wie begint aan een bacheloropleiding, kan gemakkelijker overstappen naar die graduaatsopleidingen, zonder van school te moeten veranderen.” Het succes is een niet enkel een meevaller voor de hogeschool, zegt Veerle Dekocker, studiegebieddirecteur sociaal-agogisch werk bij Vives. “Het werkveld heeft nood aan bijkomende krachten en omwille van het knelpuntkarakter ondersteunt de VDAB ook talloze cursisten bij hun graduaatstraject.”