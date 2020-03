Hoe veilig omgaan met Covid-19-patiënten? Howest ontwikkelde 14 filmpjes die je wegwijs maken Bart Huysentruyt

31 maart 2020

14u07 0 Brugge De bacheloropleiding Verpleegkunde aan Howest ontwikkelde samen met de federatie van zorgkundigen en in overleg met het kabinet van Vlaams minister Wouter Beke een praktijkcursus ‘hoe veilig omgaan met COVID-19-patiënten’. Ze leren het verplegend personeel, maar ook mantelzorgers en particulieren hoe ze handschoenen of een mondmasker moeten gebruiken en hoe vaak ze hun handen moeten ontsmetten. De filmpjes zijn opgenomen in Brugge.

‘Hoe ga je een kamer van een besmette patiënt binnen?’, ‘Hoe gebruik je een mondmasker veilig?’, ‘Hoe gebruik je handschoenen en verwijder je ze op een juiste manier?’ en ‘Hoe vaak en hoe ontsmet je je handen?’. De antwoorden op dat soort vragen en tientallen praktische tips zijn nu gebundeld in een handige online e-cursus. Die is ontwikkeld door de federatie van zorgkundigen en opgenomen in de gebouwen van Howest in Brugge. Voorzitter Paul Cappelier uit Oostende slaakte vorige week een noodkreet in TerZake op Canvas en zette zo de machine in gang.

“Op nauwelijks 72 uur tijd hebben we 14 filmpjes ingeblikt”, zegt Cappelier, die in die periode amper acht uren sliep. “Maar het was dan ook hoogdringend dat zorgkundigen in bijvoorbeeld woonzorgcentra wisten hoe ze met COVID-19-patiënten moesten omgaan. Tot dan was er nauwelijks bescherming voor die mensen. Dat is natuurlijk rampzalig, want ze komen met andere bewoners in contact, met familie en gaan naar supermarkten. De zorgkundigen zijn op dat moment echte virusverspreiders en dat kan absoluut de bedoeling niet zijn.”

Kamer uit zorgcentrum nagebouwd

Cappelier kreeg telefoons vanuit alle hoeken van Vlaanderen om mee te helpen. Verschillende productiehuizen stelden cameraploegen ter beschikking, maar de federatie van zorgkundigen ging uiteindelijk in zee met hogeschool Howest. “Daar had ik voordien al gesprekken mee en de filmpjes konden in geen tijd ingeblikt worden. Ik ben bijzonder dankbaar voor de vele aanbiedingen, maar dit moest snel gaan.” Een kamer in een zorgcentrum werd nagebouwd in Howest in Brugge, waar de filmpjes met negen personen werden ingeblikt. Cappelier bleef in nauw contact met Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) om alle aanbevelingen ook correct mee te geven.

Minder dan een kwartier nodig

“We hebben niets nieuws ontwikkeld, maar alle nuttige knowhow die we voorhanden hadden verzameld en verwerkt”, vult Veerle Coupez van Howest aan. “Omdat er momenteel zoveel tips en filmpjes circuleren, vonden we het nuttig om alle tips op een duidelijke en laagdrempelig mogelijke manier te verwerken.” Op de website vind je twee ontwikkelde e-learings die bezoekers in minder dan een kwartier hebben doorgenomen. Check de video’s zelf op www.howest.be/covid19.