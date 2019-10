Hoe raakte koelcontainer door controle in Zeebrugge? “Hermetisch afgesloten, dus voor scanner onmogelijk om warmte te detecteren” Mathias Mariën

24 oktober 2019

08u43 14 Brugge De koelcontainer met daarin 39 mensen vertrok wel degelijk vanuit Zeebrugge. Rederij Cobelfret kon het transport detecteren en bevestigt dat de trailer wel degelijk bij hen passeerde. Maar hoe kan een transport met 39 mensen aan boord de strenge controles ontwijken? “Een warmtescanner gebruiken op een koeltransport is onmogelijk omdat die containers hermetisch afgesloten. Verder waren de papieren en verzegeling volledig in orde”, klinkt het binnen de haven.

Een container die via de haven van Zeebrugge wil vertrekken, wordt standaard aan verschillende procedures en controles onderworpen. Als het om een bemand transport gaat, begint dat in de eerste plaats bij de chauffeur zelf. De trailer met daarin 39 mensen aan boord was echter een onbemand transport, waardoor die eerste fase al wegvalt. Maar ook een onbemande container wordt nauwkeurig - en misschien wel nog beter - gecontroleerd. De eerste, belangrijke fase gebeurt al buiten het havengebied: de verzegeling. “Een transport verzegelen is echter niet zo eenvoudig als het misschien zou klinken", zegt havenvoorzitter Dirk De fauw. Eenmaal die verzegeling is gebeurd, komt het transport het havengebied binnen. In dit geval ging het om een koelcontainer, waardoor een belangrijke troef om eventuele aanwezigheid van mensen in een transport op te sporen wegvalt: de scanner. “Een koelcontainer is zodanig geïsoleerd en hermetisch afgesloten, dat een scanner er geen warmte detecteert", bevestigt De fauw. Simpel gezegd: door de enorme isolatie kan je niks beginnen met speurhonden of CO 2-meters, die menselijke aanwezigheid kunnen detecteren.

Papieren en verzegeling

Elke koelcontainer manueel openbreken - en zo ook de verzegeling breken - is enorm tijdrovend en dus onbegonnen werk. Een koelcontainer wordt in principe enkel opengebroken als er aanwijzingen zijn van een verdacht transport. Een andere reden daarvoor kan zijn dat de verzegeling is gebroken of dat er iets niet klopt met de papieren. Alleen: met dit transport waren al deze aandachtspunten volledig in orde. Daardoor kon het koeltransport uiteindelijk vertrekken. “Alles wijst erop dat we te maken hebben met een heel erg professionele misdaadbende die de mensen al voor de verzegeling, en dus buiten het havengebied, in de koelcontainer stopte. Binnen de haven zelf gaan we er voorlopig vanuit dat het onmogelijk was voor die mensen om in het havengebied in de container te kruipen. Zeker gelet op de verzegeling die intact was en er geen uiterlijke tekenen waren van braak”, aldus de havenvoorzitter. Blijft de vraag of mensensmokkelaars nu dé manier hebben gevonden om hopeloze transmigranten richting Groot-Brittannië te smokkelen en of de mogelijkheid bestaat dat er in het verleden al dergelijke containers mét succes de oversteek maakten. Vooralsnog is het te vroeg om daarop een antwoord te geven, net zoals de vraag of er nu op korte termijn extra controles komen op koelcontainers. “Rederij Cobelfret werkt momenteel aan een verklaring en de zaak wordt uiteraard verder onderzocht”, is het enige wat havenvoorzitter Dirk De fauw daarover kwijt kan.