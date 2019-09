Hobby-time organiseert weer in Brugge: “Een hele opluchting” Bart Huysentruyt

18 september 2019

10u24 0 Brugge Hobby-time, een modelbouwvereniging die al meer dan 46 jaar bestaat, heeft na lang zoeken eindelijk een locatie gevonden om tentoon te stellen.

De vereniging van voorzitter Vic Deblaere is verheugd. "Na tal van omzwervingen kunnen we weer op Brugs grondgebied organiseren. Dat is een hele opluchting." Op 22 september kan je tussen 9 en 18 uur al wat klein maar fijn nagebouwd is, gaan bewonderen in zaal De Polder in Dudzele. De 120 exposanten benutten de 800 vierkante meter grote zaal. De toegang is gratis. Wie toch de club een hart onder de riem wil steken, kan dat doen door een drankje te nuttigen. Er wordt een speciaal bier aangeboden.