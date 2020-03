HLN-lezers uit Brugge tonen hun gouden hart en gaan mee op ‘berenjacht’ Mathias Mariën

23 maart 2020

19u41 0 Brugge De inwoners van Brugge sturen de kinderen massaal op ‘berenjacht’. Een oproep op onze Facebookpagina leverde meteen tal van leuke foto’s op.

De speurtocht waaide over vanuit Australië en het Verenigd Koninkrijk, waarvoor het populaire prentenboek ‘We gaan op berenjacht’ uit 1995 als inspiratie diende. Ondertussen is het in verscheidene Vlaamse dorpen en steden een fenomeen. Wij geven een greep uit de leukste beelden van onze lezers.