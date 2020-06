Historium heropent op 13 juni de deuren: “Mondmaskers dragen is verplicht” Bart Huysentruyt

05 juni 2020

16u28 0 Brugge De belevingsattractie Historium op de Brugse Markt heropent de deuren op zaterdag 13 juni. “Mondmaskers dragen is verplicht”, staat te lezen op de website.

Sinds 18 mei mogen musea de deuren weer openen, maar het Historium heeft daar dus nog bijna een maand mee gewacht. De reden is uiteraard het ontbreken van toeristen in Brugge. Op zaterdag 13 juni gaat de attractie over de Brugse middeleeuwen toch weer open, maar enkel tijdens de weekends. Dit jaar staat compleet in het teken van Jan van Eyck. Ontdek zijn verhaal in zeven spannende themakamers met beelden en special effects. Daarna volgt meer historische uitleg in de interactieve tentoonstelling met panoramisch zicht over de Brugse Markt. Een eigen mondmasker meebrengen, wordt aangeraden. Ook oortjes voor de audioguides neem je best van thuis mee. De formule wijzigt voor inwoners, want een Bruggeling profiteert bij aankoop van een Story-ticket van gratis virtual reality, gratis oortjes en mondmasker en een gratis degustatieglaasje in het Duvelorium.