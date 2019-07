Historisch: recordaantal Bruggelingen is aan het werk. Maar 1.250 vacatures raken moeilijker ingevuld Bart Huysentruyt

19u57 0 Brugge Het aantal werklozen in Brugge is sinds het begin van dit jaar met vijftien procent gedaald. Slechts 4,9 procent van de Bruggelingen is een niet-werkende werkzoekende. “Schitterend nieuws", zegt schepen van Ondernemen Pablo Annys (sp.a). “Maar het hoge aantal openstaande vacatures raakt steeds moeilijker ingevuld.” Daarom wil de stad in de toekomst campagne voeren in universiteitssteden als Leuven en Gent om West-Vlaamse jongeren terug naar de heimat te halen.

De meest recente cijfers, die verzameld zijn in juni, komen uit de Brugse Werkbarometer. In januari van 2019 waren er nog 3.173 niet-werkende werkzoekende Bruggelingen tussen 18 en 65 jaar. Zes maanden later ligt dat aantal op 2.712. “De werkloosheid in Brugge ligt al jaren heel laag”, duidt Johan Vandevyvere van VDAB. “Maar het is voor het eerst dat we onder de grens van de 5 procent duiken. Dat betekent dat een recordaantal van de Bruggelingen aan het werk is. Dat is fantastisch nieuws.”

Moeilijker voor 55-plussers

Dat beaamt schepen van Ondernemen Pablo Annys (sp.a), maar hij ziet ook gevaren. “Wat we merken, is dat het merendeel van de niet-werkenden ouder is dan 55 jaar. Het is dus moeilijker voor mensen in die leeftijdscategorie om aan een job te geraken. Verder merken we ook dat laaggeschoolden een probleemgroep zijn. We roepen bedrijven op om niet te kieskeurig te zijn als ze nieuwe krachten aanwerven. We moeten naar een systeem waarbij de competenties van de mensen belangrijker zijn dan de jobinvulling.”

Opmerkelijk is dat het aantal vacatures in Brugge ook blijft stijgen: tot 1.250. Er is vooral werk in de bouwsector, in de horeca, de groot- en kleinhandel en de sociale sector. Die vacatures raken steeds moeilijker ingevuld. “De werkloosheidsgraad is ook historisch laag in de Brugse randgemeenten en in onze provincie", zegt Pablo Annys. “Dat betekent dat we die jobs ook niet ingevuld krijgen met West-Vlamingen of mensen uit de regio van Brugge. Dit kan op termijn een rem zetten op de economische groei in Brugge. Ook leefloners worden bij ons al maximaal ingezet. Er zal dus op termijn arbeidsmigratie nodig zijn. Voor specifieke profielen zullen we dan mensen uit bijvoorbeeld Noord-Frankrijk, waar er meer werkloosheid is, naar hier moeten halen.”

Meer zelfs: Brugge denkt eraan om in de toekomst campagne te voeren in universiteitssteden als Leuven en Gent om de West-Vlaamse studenten te enthousiasmeren om toch terug te keren naar hun roots. “Veel van die hooggeschoolden blijven plakken in die studentensteden", zegt Annys. “Maar we hebben hun kennis nodig in de bedrijven hier. We willen hen graag hier houden.”

Dat klinkt als muziek in de oren van het bedrijf DuPont, waar ze enzymen maken en veel technische profielen zoeken. “We hebben heel vaak nieuwe mensen nodig en zij zijn niet makkelijk te vinden. In de toekomst zal die krapte alleen maar toenemen”, zegt Frederik Van Ingelghem van DuPont.