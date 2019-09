Historisch: Brugse terrassen mogen blijven staan tot na kerstvakantie: “Godsgeschenk voor de horeca” Historische wijziging aan terrassenreglement - Ook winterterrassen breiden uit Bart Huysentruyt

09 september 2019

15u03 4 Brugge De vaste terrassen in Brugge mogen voortaan blijven staan tot het einde van de kerstvakantie. Dat heeft het stadsbestuur maandag beslist. Het is een historische wijziging aan het strenge terrassenreglement dat de vaste constructies op bijvoorbeeld de Markt vier maanden weerde uit straatbeeld. “Maar de tijden zijn veranderd", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Horeca-uitbaters op historische pleinen als de Markt, de Vismarkt of het Huidenvettersplein, noteerden elk jaar steevast het weekend van 15 november in hun agenda. Dan moesten ze zorgen dat hun vaste terrassen afgebroken waren. Want, zo bepaalde een reglement, de gevels van de horecazaken moesten vier maanden per jaar volledig zichtbaar zijn voor bezoekers. Op pleinen met een niet-beschermd karakter, zoals 't Zand of de Smedenstraat, mochten de terrasconstructies wél blijven staan.

Maar vorige week maakte de actiegroep SOS voor een Leefbaar Brugge al amok. Zij hadden al opgevangen dat de stad het reglement wilde wijzigen. Maandag besliste het schepencollege dat de vaste terrassen voortaan mogen blijven staan tot de maandag na de kerstvakantie. Dat gaat al dit jaar van start, met afbraak op 5 januari 2020. “Een godsgeschenk”, noemt Sandra Timmerman van Horeca Brugge de ingreep. “We vragen al jaren om een versoepeling van het terrassenreglement. Het toerisme is voor Brugge een belangrijke bron van inkomsten. En de belangrijkste toeristische maand is december. Dan wilde de horeca graag hun terrassen nog aanbieden. Elke moderne toeristische stad biedt die mogelijkheid tegenwoordig. Brugge kon niet uitblijven.”

Die opmerking heeft het stadsbestuur nu ter harte genomen. “In tegenstelling tot wat tegenstanders van deze beslissing vinden, leveren we ons niet over aan het toerisme of de horeca in Brugge", zeggen burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). Ze verwijzen naar de actie van SOS voor een Leefbaar Brugge, de vereniging die gewag maakte van een verloedering van Brugge. “Uiteindelijk geven we de horeca één maand extra voor het uitbaten van hun vaste terrassen. In plaats dat ze ze in het weekend van 15 maart weer mogen heropbouwen, is dat nu wat later: bij de start van de paasvakantie. Zo zullen bezoekers tijdens de kalme toeristische maanden januari, februari en maart geen vaste terrasconstructies terugvinden op de Markt.”

In die kalme periode mag de horeca wel zogenaamde winterterrassen plaatsen. Dat mogen ze nu al enkele jaren. Het gaat om een rij losse tafels en stoelen, die ‘s avonds weer binnen genomen worden. “We laten vanaf deze winter toe om daar een extra rij aan toe te voegen. De afmetingen zullen bij elke horecazaak met koperen nagels worden aangeduid. Wie zich daar niet aan houdt, krijgt de politie aan de deur. Na twee verwittigingen kan een gasboete tot 350 euro volgen. We zijn soepeler voor de horeca, maar dan moet iedereen zich ook aan de regels houden.”