Historisch: Brugse gemeenteraad komt voortaan op maandag samen (en kan vaker over twee dagen gespreid worden) Bart Huysentruyt

28 augustus 2020

De Brugse gemeenteraad komt, vanaf eind september, op maandag samen. Tot nu was dat altijd op dinsdag. Dat is een historische verandering.

De wijziging komt er op vraag van oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en Groen. Maar ook een pak politici van meerderheidspartijen CD&V, sp.a en Open Vld vonden dat er iets moest veranderen. De gemeenteraden op dinsdag liepen de laatste tijd vaak erg lang uit. De raad komt één keer per maand samen om de belangrijkste dossiers voor Brugge te bespreken. “Als er grote dossiers op de agenda staan, kunnen we nauwelijks binnen de voorziene tijd blijven", zegt raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA). “We vroegen al langer om een aanpassing.”

Focus verdwenen

Door de gemeenteraad voortaan op maandagavond te organiseren kan er bij grote dossiers verder gegaan worden op dinsdag. Vooraf zal ook bepaald worden of twee dagen aangewezen is of niet. “Dat vergt wat meer engagement van de raadsleden", beseft Van Den Driessche. “Maar als je om 22 uur nog aan tussenkomsten van raadsleden moet beginnen, dan is de focus van onze luisterende inwoners al voor een stuk weg. Ook in andere grote steden vinden gemeenteraden vaak gespreid over twee dagen plaats.”

De komende gemeenteraad van dinsdag 1 september is dan de laatste die enkel op dinsdag plaats vindt. Het gaat opnieuw om een digitale vergadering. Eind september zal de gemeenteraad weer fysiek bijeen komen in Brugge.