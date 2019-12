Historie van bijna honderdjarige Sterrenstoet te bewonderen in Stadsarchief Bart Huysentruyt

11 december 2019

18u14 0 Brugge In het Stadsarchief van Brugge is tot 12 januari 2020 een expo te bekijken rond de bijna honderdjarige Sterrenstoet, één van de kleinste stoeten van de stad.

Voor de oorsprong van de Sterrenstoet in Brugge moeten we terug naar de tussenoorlogse periode. In de jaren 1920 en 1930 trok er tijdens de kerstperiode een stoet doorheen de stad waarin het kerstverhaal werd geëvoceerd met taferelen als de geboorte van Jezus, de vlucht naar Egypte en de Drie Koningen. Vast onderdeel waren een aantal ‘bussenschudders’ die geld ophaalden voor de kansarmen. Dergelijke stoet werd ook in andere gemeenten en steden georganiseerd en werd soms Drie Koningenstoet genoemd. Niet zelden was de jeugdbeweging KSA bij de organisatie betrokken.

Steekspelentornooi

Na de Tweede Wereldoorlog geraakte de traditie in onbruik. In Brugge moesten ze wachten tot 1974 om de Sterrenstoet opnieuw door de straten zien te trekken. Initiatiefnemers waren onder meer Toon Duyck en regisseur Tony Willems. Die laatste had net in datzelfde jaar hoge ogen gegooid met een middeleeuws steekspelentornooi op de Markt. Na vijftien jaar gaf regisseur Tony Willems de fakkel door aan broeder Soens en ‘zijn’ Brugse Kleppers om vanaf 1990 de stoet te organiseren. Vanaf 2002 zet het Comité voor Initiatief zijn schouders onder de organisatie van deze stoet om samen met regisseur Jan Bonne de stoet gaandeweg te vernieuwen. Hoofddoel blijft het ophalen van geld voor het steunen van een goed doel.

Afficheverzameling

“Aanleiding van deze kleine tentoonstelling is de schenking van materiaal dat Toon Duyck had aangelegd en verzameld”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Daarnaast kon het Stadsarchief putten uit de documentatie van Tony Willems en de afficheverzameling van Pol Martens. Het is een kleine tentoonstelling, maar wel eentje met een grote waarde.” Dit jaar trekt de Sterrenstoet door Brugge op zaterdag 21 en zondag 22 december.

Deze tentoonstelling in de inkom van het Stadsarchief is elke dag gratis te bezoeken van 9.30 tot 17 uur.