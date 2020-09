Hindernissenloop voor ‘klasbubbels’ schiet sportjaar op gang Bart Huysentruyt

22 september 2020

17u23 0 Brugge Geen traditionele loopcross voor de Brugse scholen dit jaar, maar voor de ‘Vlaamse Loopweek’ organiseert de stad voor hen deze week wel een hindernissenloop.

Tradities zijn er in coronatijden om gebroken te worden. En dus zullen er dit najaar geen honderden Brugse leerlingen over de velden crossen. Jammer, want de loopcross is al meer dan 25 jaar een begrip in Brugge. De sportdienst van de stad bleef evenwel niet bij de pakken zitten en lanceert nu een belevingsloop.

Die passeert acht hindernissen op het domein van de Koude Keuken. Hindernissen die haalbaar zijn voor iedereen, over een parcours dat 780 meter lang is. Terwijl er vorig jaar 391 leerlingen van de lagere school en 52 leerlingen van het middelbaar deelnamen aan de loopcross, zijn het er nu logischerwijs een stuk minder. Toch zijn de vier deelnemende Brugse scholen De Smalle, Sint-Lodewijkscollege (afdeling Sint-Andries), de Boomhut en De Triangel er nog in geslaagd om in klasbubbels van het derde tot en met het zesde leerjaar 227 leerlingen te verzamelen. Die zullen tussen dinsdag 22 september en vrijdag 25 september volgens verschillende tijdsloten van 20 minuten per klas coronaproof de hindernissen overwinnen.