Hinder op Bevrijdingslaan door werken Bart Huysentruyt

08 november 2019

13u23 0 Brugge Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verwacht stevige hinder vanaf dinsdag 12 november, wanneer werkzaamheden plaatsvinden in de Bevrijdingslaan.

In het stuk van de Bevrijdingslaan tussen Bloedput en Canadabrug in de rijrichting naar Zeebrugge wordt de afslagstrook naar de Jan Breydellaan verbreed en verlengd. Tijdens de werkzaamheden, telkens van 8.30 tot 16 uur is een wegversmalling van drie rijstrokken naar één rijstrook met sterke hinder als gevolg. Telkens zal tegen 16 uur opgeruimd zijn, zodat de verkeershinder nadien zo veel mogelijk beperkt wordt. De werken duren twee weken.