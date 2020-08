Hilarische misser van Het Rad-kandidaat wordt prompt een broodje Bart Huysentruyt

13 augustus 2020

18u29 2 Brugge De misser van Dudzelenaar Kris Deloffer (42) in Het Rad op woensdag is een broodjeszaak niet ontgaan. Bij de woordpuzzel ‘Vettig uit Limburg’ dacht Kris ‘Een foute Limburger’ op het bord te zien. Het juiste antwoord was evenwel ‘Een platte hamburger’. En die vind je nu ook in Que Tapa in Dudzele.

De grappige gok zorgde voor hilariteit bij presentator Peter Van de Veire en het publiek. Het antwoord leek immers te slaan op ‘letterzetter' Regi Penxten, al kon ook de deejay er hartelijk om lachen.

In broodjeszaak Que Tapa op het Dorpsplein in Dudzele bij Brugge vonden ze het antwoord van hun buurman Kris Deloffer eveneens amusant. Ze creëerden er meteen een nieuw broodje mee. “We zagen er natuurlijk de grap van in en we konden dit niet laten liggen", vertelt Matthias Bossaert van Que Tapa. “Daarom bieden we ons broodje ‘Een foute Limburger’ aan. Dat is een broodje met, hoe kan het ook anders, een platte hamburger.”