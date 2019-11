Hier lag ooit een speelplaats...en die komt terug Bart Huysentruyt

06 november 2019

Brugge Op de vroegere speelplaats van de Middenschool langs de Hugo Losschaertstraat in Brugge zijn de werken voor de bouw van een nieuwe ondergrondse parking volop aan de gang. Van de speelplaats blijft niks meer over.

De stad Brugge bouwt een nieuwe ondergrondse parking met 139 plaatsen. De locatie is de Hugo Losschaertstraat, een zijstraat van de Ezelstraat, op wandelafstand van het centrum. De parking in twee etages komt onder de speelplaats van de Middenschool met inrit tussen de Middenschool en basisschool De Springplank. Tijdens de werken nemen de kinderen van de Middenschool even afscheid van hun vertrouwde speelplaats. Ze krijgen er wel een nieuwe speelplaats met voetbalvelden voor in de plaats. De school krijgt ook nieuwe fietsenbergingen. Naast de ondergrondse parking wordt nog steeds ruimte voorzien om eventueel een nieuwe sportzaal onder de grond te realiseren. Het hele project moet de Ezelstraat een extra impuls geven.