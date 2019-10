Hevige regenval zorgt voor beperkte wateroverlast, kelder loopt onder door foutje bij wegenwerken Mathias Mariën

17u34 0 Brugge De hevige regenval van maandagnacht heeft alles bij elkaar voor beperkte schade gezorgd in de Brugse regio. In Sint-Andries liep wel een kelder volledig onder water door een foutje tijdens wegenwerken. De brandweer was uren in de weer om het water weg te pompen.

“Gelukkig was ik net wakker en merkte ik het water in de kelder snel op. Anders was de schade wellicht een stuk groter geweest”, zegt de bewoner. Volgens de eerste vaststellingen ligt een foutje bij wegenwerken even verderop aan de oorzaak. De verzekering is volop bezig met een schadedossier op te stellen. Voor het overige zorgde de regenval op diverse plaatsen voor wateroverlast, maar grote schade of problemen bleven uit.