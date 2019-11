Hevige confrontaties tussen hooligans Club en PSG: “Dit is waarom Parijse supporters Brugge niet binnen mochten tijdens heenmatch” Bart Boterman

07 november 2019

17u37 1 Brugge 25 leden van de harde kern van Club Brugge zijn woensdagavond in Parijs - in de marge van de Champions Leaguewedstrijd - opgepakt na confrontaties met Ultra’s van PSG. Onder meer aan een Irish pub in de buurt van het stadion raakten supportersgroepen hevig slaags, net zoals in en aan metrostation Auteuil. Daar werd zelfs Bengaals vuur gegooid naar elkaar. “Voor wie nog twijfelde: dergelijke confrontaties zijn de reden waarom PSG-supporters tijdens de heenmatch niet binnen mochten in de Brugse binnenstad”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel.

De beelden op sociale media spreken voor zich. Franse media hebben het over een honderdtal herrieschoppers van Club Brugge tegen een honderdvijftigtal Ultra’s van Paris Saint-Germain. De Franse ordediensten grepen in met traangas. “Aan ons werd bevestigd dat er 25 leden van de harde kern van Club Brugge zijn opgepakt, naast zes herrieschoppers van PSG. Onze spotters waren getuige van de confrontatie aan de Irish pub en het ging er stevig aan toe. Eens we de namen van de Brugse supporters krijgen van de Parijse politie, gaan wij daarmee aan de slag. Er was ook een ‘free fight’ buiten Parijs, maar daar hebben we nog weinig info over”, vertelt Dirk Van Nuffel.

‘Fait-divers voor Parijse ordediensten’

“Voor wie nog twijfelde: deze confrontaties zijn de reden waarom PSG-supporters tijdens de heenmatch niet binnen mochten in de Brugse binnenstad. Dat was een beslissing van de burgemeester op aanbevelen van de politie. Tegen die beslissing zijn Parijse fans zelfs vergeefs naar de Raad van State getrokken”, gaat Van Nuffel verder. “Dergelijke confrontaties waren voorspelbaar en Brugge zou op zijn kop staan. In Parijs is dit eerder een fait-divers, want daar zijn ze wel wat gewoon met de gele hesjes. Volgens onze spotters lieten de Franse ordediensten veel hooligans uitvechten en weglopen, daarom het relatief lage aantal arrestanten. Bij ons zou dat anders zijn”, aldus de korpschef. De opgepakte hooligans zouden inmiddels vrijgelaten zijn.