Het ziet er verleidelijk uit... Maar pas vanaf zaterdag mag je plonzen in de reien Bart Huysentruyt

22 juni 2020

10u51 0 Brugge De temperaturen schieten de komende dagen dan wel de lucht in, pas vanaf zaterdag 27 juni mag je opnieuw plonzen in de Brugse reien.

Aan de Predikherenrei is het ponton zo goed als klaar om vanaf zaterdag zwemmers te ontvangen. Er zijn wel wat aanpassingen gebeurd in vergelijking met vorig jaar. Zo is de toegang niet langer aan de Coupure zelf, maar aan de overkant in de Predikherenrei.

Wie wil zwemmen, zal eerst moeten reserveren en kan van maximaal één uur zwemplezier genieten. De zwemzone opent op zaterdag 27 juni en sluit op 31 augustus. Plonzen zal mogelijk zijn tussen 13 en 20 uur.

De zwemzone is ongeveer 30 meter lang, 14 meter breed en 2,5 meter diep. Een peuterbadje van ongeveer vijftien centimeter diep biedt verfrissing voor de kleinsten. De bomen langs de kade en luifels creëren de nodige schaduw.

Belangrijk is dat je je zwemkledij al moet aanhebben bij aankomst. Er zijn, omwille van coronamaatregelen, geen kleedkamers. Redders houden een oogje in het zeil en om alles veilig te houden is er een maximumcapaciteit van 30 gasten op het ponton.