Het vergeten strand aan de kust wordt plots ‘the place to be’: “Zoveel ruimte in Zeebrugge dat social distancing geen probleem is” Bart Huysentruyt

25 april 2020

12u51 0 Brugge Zeebrugge zou komende zomer wel eens ‘the place to be’ kunnen worden. Het breedste strand van de kust bleek in het verleden een hinderpaal voor veel toeristen, en ook veel winkels en horecazaken verdwenen. “Maar nu is social distancing onze troef en die zullen we uitspelen”, zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw.

Van alle Vlaamse kustplaatsen is Zeebrugge wellicht degene die het minst geassocieerd wordt met massatoerisme. Hier vind je geen flaneerdijk waar het over de koppen lopen is, geen aaneenschakeling van strandbars of -cafés. Veel winkels zijn er de voorbije jaren verdwenen, al was er sinds vorig jaar een kleine opflakkering. Zo is de strandbar 't Zandlopertje opnieuw open, al weet de nieuwe uitbater dat dit maar tijdelijk is. Zijn gebouwtje moet eind dit jaar tegen de vlakte.

2 kilometer lang en 1 kilometer breed

Ook op zomerdagen heb je in Zeebrugge altijd de indruk dat het kalm is. Niet dat er geen volk is: de Bruggelingen komen vaak naar hun stukje stadsstrand. Maar het strand is uitgestrekt. Het is twee kilometer lang. En bij laagtij is het ruim een kilometer stappen voor je vanop de zeedijk aan het water bent. Tussen dijk en zee is er dus ruimte zat om je badhanddoek te leggen, een zandkasteel te bouwen of een balspelletje te spelen. “Dit zou wel eens onze grootste troef in deze coronatijden kunnen worden”, merkt Leon Inkelberghe van surfclub Icarus op. “Er is hier plaats zat. Zeebrugge heeft alle troeven om deze zomer een stap voorwaarts te zetten.”

Gezins- en kindvriendelijk

De Brugse politiek lijkt die boodschap begrepen te hebben. Op de komende gemeenteraad zal de promotie voor Zeebrugge een hot item zijn. “Aangezien andere kustgemeenten de toevloed van toeristen in de zomerperiode niet zullen aankunnen en sommigen (de Oostendse burgemeester Bart Tommelein, red.) zelfs het onzalige idee van een strandpas lanceren, ligt hier een kans voor Zeebrugge om zich te profileren als gezins- en kindvriendelijke kustplaats”, meent raadslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang).

We zullen heel flexibel zijn als mensen met voorstellen komen om deze zomer iets tijdelijk uit te baten in Zeebrugge Dirk De fauw, burgemeester van Brugge

“Al jaren wordt gedebatteerd, gepalaverd over de heropleving van Zeebrugge. Hier ligt onze kans: maak extra middelen vrij om een specifieke promotiecampagne voor de badplaats Zeebrugge op te maken. Plan extra activiteiten, zet meer openbaar vervoer in, sta open voor nieuwe ondernemers en fris de boel op.”

Extra bewaakte zone?

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) bevestigt die piste. “We zullen ook heel flexibel zijn als mensen met voorstellen komen om deze zomer iets tijdelijk uit te baten in Zeebrugge", zegt hij. “We zullen campagne voeren om ons mooiste en grootste strand van de kust in de markt te zetten. Er is plaats genoeg. Eén van de mogelijkheden is om er een stuk bewaakte zone tussen Zeebrugge en Blankenberge aan toe te voegen, zodat er veilig kan ontspannen worden. De dienst toerisme is aan het werk gezet.”