Het leven van een teller tijdens de verkiezingen: koude koffie, lauw water, te weinig sandwiches en úren wachten op de grond Mathias Mariën

27 mei 2019

12u51 256 Brugge De resultaten uit Brugge lieten zondag lange tijd op zich wachten door problemen met de computers. Ook de tellers zijn misnoegd door de - volgens hen - erbarmelijke omstandigheden waarin ze moesten werken. “We kregen een zakje sandwichen voor een grote groep, waardoor heel wat mensen zelfs dat niet kregen”, klinkt het.

“De toestand was echt erbarmelijk”, vertelt een van de ‘gelukkigen’ die moest tellen in het KTA in Brugge. “We zaten met veel te veel volk heel dicht opeen in een snikhete turnzaal. Het tellen moest gebeuren op veel te kleine tafeltjes en op wankele stoelen. Daardoor waren we bijna verplicht om urenlang op de grond te zitten om ons werk te kunnen doen.” Al was dat nog niet alles. Ook over het voorziene eten en drinken kwamen klachten binnen. “Er was amper water voorzien. Als er al was, dan was het lauw of warm. Ook de koffie was koud. We kregen een zakje met een paar sandwichen maar daar waren er niet genoeg van, dus een grote groep mensen heeft zelfs dat niet gekregen”, zegt een van de tellers. Omstreeks 19.30 uur waren ze klaar met tellen, maar dat betekende niet dat ze al naar huis konden. “Onze voorzitter moest uren aanschuiven aan de computers die blijkbaar niet goed werkten. We konden uiteindelijk pas om middernacht naar huis. Met grote honger en dorst en een gekraakte rug. Dat moet een volgende keer toch anders”, besluit de misnoegde teller, die heel wat bijval krijgt van andere aanwezigen.