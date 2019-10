Het is zover: start van werken voor ontbrekende geluidsschermen langs N31 Bart Huysentruyt

30 oktober 2019

18u10 1 Brugge Bij het plaatselijke actiecomité halen ze opgelucht adem: op maandag 4 november start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met voorbereidende werken voor de plaatsing van de ontbrekende geluidsschermen langs de N31. Daar wordt al jaren om gesmeekt. “Aandringen heeft dan toch nut gehad", vindt Andries Neirynck van het actiecomité.

Vanaf maandag 4 november starten voorbereidende nutswerken voor de plaatsing van geluidsschermen langs de N31 Expresweg in Brugge. De voorbereidende werken zullen een halfjaar in beslag nemen. AWV voorziet geluidsschermen aan weerszijden van de N31 tussen de Legeweg en de Koningin Astridlaan. Daarnaast komt er ook nog een stuk geluidsscherm aan de westkant van de N31 ten zuiden van de al geplaatste geluidsschermen aan de Tillegembrug.

Nutsbedrijven, waaronder Fluvius en Farys, zullen vanaf maandag 4 november hun nutsleidingen verleggen zodat er geluidsschermen kunnen geplaatst worden op de N31. Er zijn werken tussen de Legeweg en de Zandstraat, van de Zandstraat tot de Gistelsesteenweg, van de Torhoutsesteenweg tot de Astridlaan en van de Tillegemdreef tot aan de rotonde van de Albert I-laan.

De werken zullen waarschijnlijk in de tweede helft van 2020 starten. In samenwerking met de stad Brugge zullen we voorafgaand aan de start van de werken de burgers informeren Veva Daniëls, Agentschap Wegen en Verkeer

“We verwachten geen hinder voor het verkeer op de N31 zelf”, zegt Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer. “De nutswerken vinden plaats op het voetpad en de fietspaden van de ventwegen langs de N31. Voor fietsers en voetgangers zullen er per werfzone omleidingen voorzien worden. Op bepaalde momenten zal ook de rijweg van de ventweg tijdelijk ingenomen worden. Er worden dan plaatselijke omleidingen voorzien voor het autoverkeer.”

Het dossier, dat al jaren aansleept en waarvoor er lange tijd geen centen voorzien waren, krijgt zo toch eindelijk vooruitgang. Hoewel: er is nog geen exacte datum gekend voor de plaatsing van de geluidsschermen zelf. “We werken momenteel aan het aanbestedingsdossier”, zegt Daniëls. Onder meer supermarktketen Aldi zou dwars hebben gelegen. Zij willen graag doorzichtige geluidsmuren ter hoogte van de supermarkt. “De werken zullen waarschijnlijk in de tweede helft van 2020 starten”, vervolgt Daniëls. “In samenwerking met de stad Brugge zullen we voorafgaand aan de start van de werken de burgers informeren.” De totale lengte van de geluidsmuren bedraagt vier kilometer, de totale kostprijs is tien miljoen euro.

Opgeluchte burgers

Die burgers zijn opgelucht. Het Bloemendalecomité is al meer dan tien jaar vragende partij voor de vervolmaking van de geluidsschermen langs de drukke N31. “De weg is in die periode natuurlijk alleen maar drukker geworden en de snelheid werd opgetrokken van 70 naar 90 km per uur", stelt ook Andries Neirynck vast. “Voor mensen die naast de snelweg wonen, zullen de geluidsschermen wel degelijk een stevig verschil maken. Wat vooral frustreerde, was dat er op bepaalde plaatsen wel al schermen stonden, en op andere geen. Dat gaf een gevoel van willekeur. Daar komt nu gelukkig verandering in.” Het comité richt zich al op de toekomst: “We ijveren voor een fietserstunnel onder de N31 ter hoogte van de Zandstraat. Dat is een logische fietscorridor, waar ook de gemeente Jabbeke helemaal achter staat.”