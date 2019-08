Het is nu officieel: koetsiers in Brugge mogen bij temperaturen boven 30 graden niet meer uitrijden Siebe De Voogt

14 augustus 2019

14u40 0 Brugge Wat al even een ongeschreven regel was onder de koetsiers in Brugge, wordt nu ook opgenomen in de politieverordening over toeristische rondritten: koetsen mogen bij temperaturen boven 30 graden niet meer uitrijden. “De maatregel zal geen heksenjacht tot gevolg hebben”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Hij was vorige maand nog niet gewonnen voor het idee.

Door de hittegolf en bijhorende temperaturen tot 40 graden in juli laaide de discussie rond de koetspaarden in het Brugse stadscentrum weer op. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) kreeg honderden mails van mensen die het niet vonden kunnen dat de koetsen bij zo’n hitte nog mochten uitrijden. Hij weigerde toen zelf het initiatief te nemen om het politiereglement aan te passen. “Er werden duidelijke afspraken gemaakt met de koetsiers, die gezamenlijk beslisten om op dagen van extreme hitte niet meer uit te rijden”, klonk het toen. “Zij kunnen nog steeds als beste de gezondheid van hun paarden inschatten.”

Geen heksenjacht

Een maand later ziet de situatie er anders uit en wordt het officieel verboden voor koetsiers om nog uit te rijden boven temperaturen van 30 graden. “De maatregel komt er na nauw overleg met mijn dienst Toerisme, die geregeld samenzit met de koetsiers”, zegt schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a). “De afspraken die vorige maand werden gemaakt, worden nu geformaliseerd in de bestaande politieverordening.” Volgens De fauw komt de aanpassing van het politiereglement er op vraag van de koetsiers zelf. “Zij wilden duidelijkheid en hadden er geen probleem mee”, zegt hij. “Wie ben ik dan om dat in de weg te staan? In principe kan de politie nu optreden bij het vaststellen van overtredingen, maar het is niet de bedoeling om een heksenjacht te starten.”

Afdwingbaar

De aangepaste politieverordening stelt nu dat koetsiers bij een temperatuur vanaf 25 graden aangepast voedsel met extra elektrolyten moeten voorzien voor hun paarden, ze hun dieren regelmatig moeten afkoelen en ze in de schaduw moeten plaatsen bij de halteplaats. Vanaf 30 graden mogen ze voortaan niet meer uitrijden of moeten ze meteen stoppen met hun rondrit. Maatstaf wordt de website van het KMI. Schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis (sp.a) is alvast opgetogen met de maatregel. “Het is een goede zaak dat de regel nu afdwingbaar is”, reageert hij. “Vandaag zijn al bepaalde afspraken rond de koetsen opgenomen in de politieverordening. Die gaan onder meer over de rij- en rusttijden en de duur van de ritten. Nu komen daar nog de afspraken omtrent de temperaturen bij. Als schepen van Dierenwelzijn kan ik dat alleen maar toejuichen. Bij overtredingen kunnen nu mogelijk sancties volgen, al ben ik ervan overtuigd dat dat niet nodig zal zijn.”