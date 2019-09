Het is eindelijk zover: redder Matthieu (25) probeert vannacht het Kanaal over te zwemmen Bart Huysentruyt

15 september 2019

13u18 0 Brugge Hij heeft er een tijd op moeten wachten, maar vanavond is het eindelijk zover: Matthieu Bonne (25) uit Bredene zwemt het Kanaal tussen Dover en Calais over. Dat zijn 33 loodzware kilometers, waarin de laatste 150 jaar maar 18 Belgen slaagden. De Brugse redder vertrekt vanavond om 23.30 uur en komt - als alles goed gaat - morgen aan.

Wat de Mount Everest voor klimmers is, is de Kanaalovertocht tussen Engeland en Frankrijk voor zwemmers: mogelijk de zwaarste uitdaging. De strook van 33 kilometer tussen de kusten van beide landen wordt gezien als een ultrazwaar parcours. Omdat in een rechte lijn zwemmen nauwelijks mogelijk is, kan de tocht tot 55 kilometer lang worden. En dan moeten het weer en de stroming nog een beetje meezitten. Geen sinecure dus, maar Matthieu Bonne (25) uit Bredene maakt er dit jaar zijn missie van. “Ik heb al de Matterhorn in Zwitserland beklommen, een Iron Man uitgelopen en deelgenomen aan de Marathon des Sables”, zegt de avonturier. “Ik denk dat ik uitdagingen als deze nodig heb om mijn eigen grenzen af te tasten.”

Begeleiding van voormalig olympisch zwemmer

Matthieu mag dan wel redder zijn in het Lago Olympia in Brugge, toch is zo’n overtocht voor hem geen sinecure. “Ik ben niet eens een zwemmer”, zegt hij. “Ik moet dus alles opbouwen. Onder begeleiding van voormalig olympisch zwemmer Stefaan Maene heb ik zo’n zeventig kilometer per week getraind, goed voor 25 uren in het zwembad. Ik kan je verzekeren: na een uur of drie trainen in een zwembad heb je het wel even gehad. Zo zijn er twee sessies per dag. Mentaal is dat superzwaar. Tegelijk ga ik ook lopen en doe ik krachttraining. De conditie moet top zijn.”

Simpel wordt het niet, weet Matthieu Bonne. Er zijn zoveel factoren die hij niet in de hand heeft. “Een overtocht duurt zo’n 10 tot 15 uur. Het weer en de stroming moeten goed zitten.” En dat het wachten frustrerend kan zijn, heeft hij de voorbije dagen gemerkt. “Na 10 heel frustrerende dagen wachten, een kapotte boot en slecht weer krijg ik eindelijk mijn ‘go’. Ik start om 23.30 uur en zal de hele nacht doorzwemmen. Als alles goed gaat, dan kom ik maandagnamiddag aan tussen Cap Gris Nez en Cap Blanc Nez. Ik sta nu echt te popelen.”