Het grote vraagteken: wat met de Blankenbergse Steenweg? Bart Huysentruyt

10 januari 2020

17u00 0 Brugge Nu Club Brugge voluit gaat voor een stadion naast het huidige Jan Breydelstadion, lijken de grote plannen voor de Blankenbergse Steenweg van de baan. Kan Cercle daar wel snel een eigen stadion bouwen? Of zal de Vereniging met dezelfde problemen te maken krijgen als Club?

Als Club het niet meer ziet zitten om te bouwen langs de Blankenbergse Steenweg, waarom zou het Cercle dan wél lukken? Dat is de vraag die veel supporters van groenzwart zich stellen. Is Cercle niet gewoon de grote verliezer in dit verhaal? Langs de Blankenbergse Steenweg liggen nog vooral landbouwgronden. Ook een aantal industriëlen zoals Antwerp-voorzitter Paul Gheysens, hebben er gronden in bezit. Die hadden ze strategisch aangekocht om de bouw van een stadion voor Club tegen te houden. Gaan ze dat straks ook blijven doen? Het domein van zo'n 50 hectare groot zou ook plaats bieden aan industrie. “Langs de Blankenbergse Steenweg willen we zestien oefenvelden realiseren”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Die velden zijn nodig voor de jeugdspelers van beide teams. De locatie ligt nog net binnen fietsafstand voor veel Brugse kinderen. De velden die op Jan Breydel verdwijnen, moeten daar gecompenseerd worden. Als de Raad van State het licht op groen zet voor ontwikkelingen op die locatie, dan gaan we daarvoor.”

Andere locaties voor Cercle zijn onderzocht, zegt De fauw, maar niet gevonden. “Kunnen we als stad een stadion bouwen voor Cercle? Neen. Maar we kunnen wel een partner zoeken om dat te doen en het stadion van zo’n 12.000 plaatsen verhuren aan groenzwart. Verder blijven we uiteraard voorstander om langs de Blankenbergse Steenweg de broodnodige industrieterreinen te realiseren. Bij de oefenterreinen moeten overigens ook extra parkeerplaatsen komen.” Als de plannen niet doorgaan, zou Cercle nog altijd op Jan Breydel kunnen blijven. Dan zou de Vereniging huurgeld moeten betalen aan Club om in hun nieuwe stadion te kunnen spelen. Al zijn dan nog verre veronderstellingen.

