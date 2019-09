Het doek valt voor Garrincha: nog één weekje voetballen in Assebroek Bart Huysentruyt

20 september 2019

15u22 0 Brugge Het is bijna voorbij voor het indoor voetbalcentrum Garrincha in Assebroek: de deuren sluiten eind september. Sinds 2015 kan je in de oude busstelplaats terecht voor voetbal, maar de gebouwen zijn inmiddels verkocht.

De initiatiefnemers wisten dat hun voetbalcentrum van korte duur zou zijn. Meer zelfs: ze bleven er uiteindelijk veel langer dan verwacht. De Lijn wil de site saneren en verkopen aan de stad Brugge. Na vier jaar is het sportieve liedje dus uitgezongen. “Heel jammer, maar we houden hier al langer rekening mee", zegt Philippe Ombregt van Garrincha. “We blijven tot eind deze maand en zullen dan de site opruimen. We zijn actief in andere steden in het land en concentreren ons nu daarop.” Garrincha is actief in Antwerpen, in Charleroi en straks ook in Anderlecht. “We willen graag in Brugge blijven, maar zoeken nog naar een geschikte locatie", zegt Ombregt. “Dan moet het wel een plek zijn waar we definitief kunnen blijven.” Tegen ten laatste september 2020 moet er een oplossing zijn.