Herstellingswerken op de N31 aan Blauwe Toren

16 april 2020

10u59 0 Brugge Op maandag 20 april worden op twee verschillende locaties plaatselijke herstellingswerken uitgevoerd op de N31 Expresweg in Brugge. µ

De eerste werfzone bevindt zich op de N31 Expresweg ter hoogte van de Blauwe Toren in de rijrichting van de A11. De herstellingswerken gebeuren hier op het trage rijvak. De tweede werfzone bevindt zich ter hoogte van de N9 Oostendse Steenweg in de rijrichting van de E403. Ook hier gebeuren de herstellingswerken op het trage rijvak. Telkens wordt één rijstrook op de N31 ingenomen.

Het verkeer komende van de N9 Oostendse Steenweg kan de oprit van de N31 richting E403 niet nemen want die is afgesloten. Dit verkeer moet omrijden via de oprit van de N31 richting Zeebrugge/A11 om er ter hoogte van de Blauwe Toren af te gaan en vervolgens richting E403 te rijden.De werken starten maandagochtend 20 april en duren een volledige dag.