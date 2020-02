Herbeleef de 80's met show van Wild Boys in Stadsschouwburg Bart Huysentruyt

02 februari 2020

10u01 0 Brugge De Britse band The Wild Boys voert het publiek op zondag 16 februari terug naar een tijdperk van briljante muziek en twijfelachtige mode, geföhnde glamrock en gierende stembanden.

Ze treden met muziek uit de 80's op in de Stadsschouwburg vanaf 20 uur. Twee uur lang worden alle registers opengetrokken met het beste van Wham!, Culture Club, Frankie Goes To Hollywood, Eurythmics, Depeche Mode, Erasure, Phil Collins, Simple Minds, Spandau Ballet, Rick Astley... en vele anderen. Kortom, de ultieme trip down memory lane voor al wie die fluo beenverwarmers en zweetbandjes nog eens uit de kast wil halen. Kaarten op www.ccbrugge.be.