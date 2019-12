Heraanleg van Bloemenwijk kan Brugge extra geld opleveren Bart Huysentruyt

27 december 2019

09u21 0 Brugge De heraanleg van de Bloemenwijk in Assebroek zou financieel interessant kunnen zijn voor de stad Brugge.

De heraanleg is immers één van de finalisten van de wedstrijd ‘Operatie perforatie’, een campagne van het infopunt Publieke Ruimte en Aquafin. Er gaat dit jaar speciale aandacht naar het ontharden van schoolomgevingen, waarvan de Bloemenwijk een goed voorbeeld is. “Voor de heraanleg van de Bloemenwijk doen we extra inspanningen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Zo komt er door het gescheiden rioleringsstelsel minder hemelwater in de riolering terecht en kan de grondwaterstand beter in stand gehouden worden. De parkeervakken in de woonerven worden voorzien van waterdoorlatende grasdallen in plaats van betonstraatstenen. De huidige verharding zal worden gerecycleerd.”

De heraanleg moet in 2020 gebeuren. Elke straat heeft er de naam van een plant- of bloemensoort. “We zouden bijvoorbeeld de planten aan de straatnaam kunnen koppelen”, zegt Van Volcem. “De ruimte aan het Onze-Lieve-Vrouwcollege wordt ingericht als een groene wacht- en onthaalruimte voor de school en verder benadrukken we de groene fietscorridor door de wijk. De winnaar, die kans maakt op 20.000 euro, wordt bekendgemaakt op het Congres Publieke Ruimte op 17 maart 2020 in het ICC Gent.