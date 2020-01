Heraanleg 't Zand kost 16 miljoen euro en dat is 3 miljoen meer dan gedacht Bart Huysentruyt

28 januari 2020

20u00 0 Brugge De heraanleg van 't Zand, Brugges grootste plein, heeft uiteindelijk zestien miljoen euro gekost. Dat blijkt uit de uiteindelijke afrekening.

‘t Zand kreeg een noodzakelijke vernieuwing in 2017 en 2018. De oorspronkelijke kostprijs was 13,3 miljoen euro. De totale kostprijs ligt, twee jaar later, toch nog bijna drie miljoen hoger. “Dat komt door een aantal meerkosten", zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld). Maar volgens gemeenteraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) wordt nauwelijks verantwoord waar dat bedrag naartoe gaat. “In de begeleidende nota is dat erg onduidelijk. Er staat geen uitleg bij. Eigenlijk is dat onbegrijpelijk.”

Volgens Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) heeft 't Zand nood aan een eyecatcher. Eerder al liet burgemeester Dirk De fauw (CD&V) in Het Laatste Nieuws optekenen dat de stad die suggestie ter harte neemt. “Het moet zelfs geen kunstwerk zijn”, zegt Sintobin. “Verlichting in de grond of fonteintjes zoals op het Stationsplein zouden het plein ook al opvrolijken."