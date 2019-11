Heraanleg Strostraat duurt langer dan voorzien Bart Huysentruyt

08 november 2019

09u29 0 Brugge De heraanleg van de Strostraat in Brugge, nabij de Sint-Annarei, duurt langer dan voorzien.

Steenhaut bvba uit Deerlijk voert, in opdracht van stad Brugge, de heraanleg uit. Omwille van stabiliteitsproblemen van de lange muur in de Strostraat kan de aannemer zijn werken niet uitvoeren zoals voorzien. Vanaf 12 november gaat hij verder met de rioleringswerkzaamheden en de heraanleg in de straat, met uitzondering van de zone waar de instabiele muur zich bevindt. Deze zone wordt later aangepakt. De aannemer hoopt uiterlijk 27 februari 2020 zijn opdracht af te ronden.

De Strostraat blijft volledig voor het verkeer onderbroken. De werfzone in de Sint-Annarei wordt behouden waardoor de straat onderbroken blijft voor het autoverkeer vanaf de brug (nummer 20) tot aan huisnummer 6. De riolering van de Strostraat moet nog aangesloten worden op de riolering van de Sint-Annarei en in deze periode is de Sint-Annarei voor alle verkeer onderbroken in de voormelde zone.